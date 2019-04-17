Первую серию восьмого сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 17,4 млн американцев

Электронные паспорта будут вводится в странах ЕАЭС "безболезненно" для автовладельцев. Они смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован.