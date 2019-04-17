Первую серию восьмого сезона "Игры престолов" посмотрели рекордные 17,4 млн американцев

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Первую серию восьмого сезона сериала "Игра престолов" посмотрели около 17,4 млн жителей США, передает Kazakhstan Today.
Премьера восьмого - заключительного - сезона американского сериала "Игра престолов" состоялась в ночь с 14 на 15 апреля. По данным телеканала HBO, первую серию последнего сезона посмотрели 17,4 млн жителей США, сообщает RT.
CNN уточняет, что такое число просмотров стало абсолютным рекордом в истории сериалов о Средневековье в жанре фэнтези.
Ранее Роскомнадзор предупредил жителей России об опасности перехода "по сомнительным ссылкам, обещающим бесплатный просмотр" нового сезона сериала "Игра престолов".
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