Тараз. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

"19 апреля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, утром и днем порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе 30 метров в секунду и более. Местами ожидаются гроза, туман, возможен град", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

В Таразе 19 апреля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду, утром и днем временами 25 метров в секунду. Днем временами ожидается гроза, возможен град.

Вероятность шторма составляет 85-90%.

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