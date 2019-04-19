Молодой казахстанский изобретатель поделился секретами своего успеха на встрече PechaKucha в столице

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Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В столице уже несколько лет проходят неформальные встречи под названием PechaKucha. Это мировая практика, когда спикер выступает 6 минут и 40 секунд, в формате 20 слайдов по 20 секунд. Спикерами могут быть люди из самых разных сфер деятельности. PechaKucha проходит интересно, ярко и динамично. В новом сезоне мини-конференций участниками встречи стали победители проекта "100 новых лиц Казахстана", в их числе Амир Куат, передает Kazakhstan Today.

Амир Куат - изобретатель, предприниматель и ученый. С 14 лет занимается наукой, играет на шести музыкальных инструментах: фортепиано, домбре, шанкобызе, сырнае, баяне и гитаре. Он является разработчиком системы управления рисками по проявлению человеческого фактора. Совместно с отцом получил патент на изобретение единственного в мире сухого модульного трансформатора, который снижает количество потерь электроэнергии в 625 раз. В планах - получение патента в области сохранения питьевой воды и снижения ее потребления в технологичном цикле бытового сектора до 100 раз, пишет ruh.kz

На встрече Амир поделился с присутствующими своим взглядом на жизнь в топике "Наука побеждать".

Что для вас победа? Как она выглядит? В какой сфере вашей жизнедеятельности она важна? Что вам даст эта победа, если вы ее получите? Кем вы станете и как вы начнете себя ощущать? Победа для каждого человека выглядит по-разному. Победа над ленью - это огромное достижение для одного, победа над негативными мыслями, над своими эмоциями - для другого, ну и множество таких списков можно продолжать. Вера в себя, я считаю, это очень важно. На Земле 7 миллиардов людей, которые могут сказать, что у тебя ничего не получится. И поэтому каждый день нужно себе говорить: "У меня все получится. Я упаду, я встану, я сделаю все назло завистникам", - сказал спикер.

Он добавил, что пришел в науку в 14 лет благодаря своему отцу.

В 15 я стал самым молодым ученым в Казахстане, зарегистрировавшим интеллектуальную собственность. Вся моя деятельность связана с инновационной работой, часто я сталкивался на своем пути с такими понятиями, как скептицизм и невежество. Я вам так скажу: парадокс заключается в том, что люди понимают, что идея "супер" и она принесет пользу народу. Но не все могут ее поддержать, некоторые не только не помогали, но и противодействовали тому, чтобы идея вообще воплощалась в жизнь. Тогда ты просто обязан доказать этим людям, что они ошибаются", - уверяет герой.

Важную роль в его жизни, по собственному признанию, играет спорт.

В моей жизни огромную роль играет спорт, в напряжённые времена я выплескивал все свои негативные эмоции в зале. Но есть некоторая группа людей, которым сложно бороться с проблемами, слабых духом, которые сходят с пути, прибегают к наркотикам, психотропным веществам, ищут креатива и новизны жизни. Я хотел бы к ним обратиться, нужно понимать, что за этим идут огромные последствия, возможно привыкание и даже смерть. Подобные привычки приносят здоровью колоссальный, непоправимый вред, об этом нужно помнить", - призвал Амир Куат.

Он также дал совет начинающим бизнесменам.

Меня многие спрашивают, вот ты предприниматель, бизнесом занимаешься, подскажи, как начать, что делать. Я всегда говорю: находите боль. Принцип бизнеса в том, что если есть боль, то бизнес должен решать эту боль. Нет боли. Нет проблем. Нет бизнеса. Такой бизнес работать не будет. Предположим, вы нашли ту стезю, по которой будете работать, и многие начинают думать, что для достижения результата нужно вкалывать по 200 процентов каждый день. Нет. Я могу сказать, что, если вы будете делать 1 процент, за 365 дней вы получите совсем другой результат. Главное - постоянно работать. Самая основная проблема наших людей - это расстановка приоритетов, неправильное использование своего времени. Все очень просто, не нужно себе усложнять жизнь. Есть четыре правила: важно - не важно, срочно - не срочно", - отметил спикер.

Он признается, что проект "100 новых лиц Казахстана" "сильно изменил его жизнь в лучшую сторону".

Если я скажу, что моя жизнь поделилась на "до" 100 новых лиц и "после", это будет абсолютной правдой. Она на самом деле круто изменилась, повернулась. Потому что проект дает мощный пиар. И на самом деле очень приятно, когда ты понимаешь, что то, что ты делаешь народ все-таки оценивает, видит, понимает. Раньше я часто сталкивался с непониманием. Проект круто повлиял на мою жизнь. И если честно, когда я подавал заявку, меня поддерживали родные, подбадривали друзья, говорили "подавай". А я был не уверен в себе, я обычный человек, как я могу попасть в 100 лучших лиц страны. Оказывается, все реально, берите и делайте, ничего не бойтесь, все возможно!" - резюмировал молодой ученый.

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