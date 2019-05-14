Участок улицы Гоголя в Алматы временно перекроют

Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Участок улицы Гоголя от улицы Байтурсынова до улицы Сейфуллина будет временно перекрыт, передает Kazakhstan Today.

"В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия на улице Гоголя участок дороги от улицы Байтурсынова до улицы Сейфуллина с 13 мая с 23.00 по 14 мая, 06.00, будет перекрыт. Во избежание заторов просим жителей и гостей города Алматы скорректировать свой маршрут заранее", - сообщили в компании "Алматы Жолдары".

Сообщается, что ответственным за проведение дорожно-ремонтных работ является подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс".





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