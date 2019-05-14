Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Мошенники продают через Интернет поддельные билеты на концерт Димаша, передает Kazakhstan Today.

Будьте бдительны! Мы обнаружили мошенников, которые продают поддельные билеты! С такими фейковыми билетами вас не пустят на концерт!", - сообщается на официальном аккаунте концерта Димаша в Instagram.

Организаторы концерта призывают приобретать билеты только в кассах или на сайтах - zakazbiletov.kz и biletiastana.kz.

Как уточняет Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан", поддельные билеты на концерт Димаша продают частные лица, размещая объявления на бесплатных сайтах, в частности на OLX.

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