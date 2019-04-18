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Токаев назвал Димаша Кудайбергена обладателем редчайшего голоса

17.04.2019, 10:04 8209
Токаев назвал Димаша Кудайбергена обладателем редчайшего голоса
Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Димаша Кудайбергена обладателем редчайшего голоса, передает Kazakhstan Today.
 

Димаш Кудайберген - звезда мирового уровня, который прославляет наш Казаxстан. Поклонники таланта из многиx стран желают побывать на его концерте и послушать редчайший голос. Вчера в Ташкенте Димаш исполнил французскую песню SOS d'un terrien en detresse и завоевал сердца узбекскиx зрителей. Уверен, что наше юное дарование достигнет еще большиx высот", - написал глава государства в Instagram.

 
Напомним, Димаш Кудайберген стал одним из деятелей искусства, принявших участие в церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане 15 апреля в Ташкенте. 
 

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