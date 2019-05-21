В ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана ожидается прохладная погода с дождями и грозами

Нур-Султан. 20 мая. Kazakhstan Today - 21-23 мая 2019 года в большинстве областей Казахстана ожидается прохладная погода с дождями и грозами, передает Kazakhstan Today.

"Прохладная погода с дождями, грозами, местами градом и сильным ветром, 15-25 метров в секунду, ожидаются в большинстве областей Казахстана. И все эти метеорологические явления будут связаны с прохождением сначала полярного, а затем и арктического холодных фронтов", - сообщает РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, на западные области смещается антициклон с центральных районов Европейской части России, по мере смещения антициклона через республику к концу периода ожидается прекращение осадков в северных, южных и центральных областях.

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