В Алматы закрылась частная клиника, клиенты которой массово набрали кредиты на лечение

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматы пациенты частного медцентра приобрели курс лечения в кредит, но недавно учреждение закрылось, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Клиенты частного медицинского центра накануне пришли на приём не к врачам, а к банкирам. Каждому из них звонили из клиники и приглашали на бесплатную диагностику. На приёме медики чаще всего находили проблемы с позвоночником и сердцем. Предлагали приобрести курс лечения со скидкой. Большинство оформляло кредит. Но вместо процедур пациенты получили массу проблем.

К примеру, у Ирины Позычанюк медики обнаружили сколиоз. На сеансы массажа потребовалось 270 тыс. тенге. Эти деньги на счёт компании поступили, но днем ранее клиника неожиданно закрылась.

Просто позвонили по номеру телефона сотовому, обратились по фамилии, имени, отчеству. Я так понимаю, где-то они эту базу берут. Мы, конечно, хотим, чтобы нам помогли, чтобы мы не платили лишние деньги. Но, может быть, этого и не произойдёт, нам придётся эти деньги платить, потому что банк оплатил уже услуги. То есть это нам нужно будет взыскивать уже с клиники", - говорит Позычанюк.

Опасения доверчивых людей в банке подтвердили, аннулировать кредиты уже не получится. Тем не менее клиенты подали заявления. С каждым случаем обещают разобраться индивидуально.

Сегодня обратились клиенты "Оскар Медикал". Как мы понимаем, приостановлена их деятельность. Банк со своей стороны оказывал все услуги в штатном режиме. К сожалению, аннулирование данных кредитов невозможно. Сотрудничество с "Оскар Медикал" осуществлялось в течение одного года. Было выдано около 700 кредитов", - проинформировал начальник управления стратегических коммуникаций и маркетинга АО "Евразийский банк" Александр Шакиров.

Возмущённые люди собрались и у здания медицинского центра. Но с объяснениями к ним никто так и не вышел. Сейчас здание, где находился медицинский центр, закрыто. О том, что руководство прекращает деятельность, стало известно днем ранее. Помощь от врачей недополучили около 80 человек. Раскошелиться каждому пришлось как минимум на 200 тыс. тенге. Выплачивать кредит за неполноценное лечение обманутым предстоит ещё год. Люди уже обратились в полицию.

Позвонили из конторы "Оскар Медикал". Сказали, что у них проводится акция: "Приезжайте к кардиологу, остеопату, мы вас проверим". Сказали: "У вас остеохондроз. Можем провести лечение. У нас сейчас вот есть акция: если наличными вы будете столько-то платить, там 400 с чем-то сумма была, если по нашей акции и разом, тогда там было 300 с копейками", - говорит Юлия Нечаева.

У здания, в котором находился медицинский центр, собрались и врачи, которые лечили пациентов. Что интересно, они тоже подали заявления в полицию! Говорят: закрытие компании стало неожиданностью и для них. А руководство якобы задолжало круглую сумму всему персоналу. Еще днем ранее они, как обычно, принимали пациентов. Но внезапно их попросили покинуть здание.

У нас задержки по зарплате с октября месяца. С января уже пошёл аврал: там уже начали то по 10% выплачивать, то по 5. Сотрудники начали жаловаться. Порядком они мне задолжали, около 2 миллионов. Большая часть у нас была по профилю - кардиология, опорно-двигательный аппарат", - рассказала мануальный терапевт Сауле Юсупахунова.

В полиции уже разбираются в произошедшем. Если вину руководства медцентра докажут, им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Сотрудниками управления полиции Бостандыкского района города Алматы была принята коллективная жалоба от группы граждан. На зарегистрированном в Едином реестре досудебного расследования по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это по факту мошенничества. И в случае подтверждения факта выявить виновных лиц и привлечь их к ответственности", - прокомментировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

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