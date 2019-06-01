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Руководителей частной клиники в Шымкенте арестовали по подозрению в мошенничестве

31.05.2019, 13:41 14770
Руководителей частной клиники в Шымкенте арестовали по подозрению в мошенничестве
Фото: otyrar.kz
Шымкент. 31 мая. Kazakhstan Today - Руководителей частной клиники в Шымкенте арестовали по подозрению в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.
 
Их заподозрили в мошенничестве, когда около 100 пациентов обратились в полицию с жалобой на руководство медицинского учреждения. По словам потерпевших, работники клиники обманным путем заставили их оформить на себя кредиты, пишет Otyrar.kz.
 
Обманутые пациенты рассказывают, что им звонили из клиники и приглашали на бесплатную диагностику. Также горожан просили дать номера знакомых. После обследования медики назначали дорогостоящее, но, по их словам, очень эффективное лечение. В клинике работали и менеджеры банка, оформлявшие на месте кредиты для лечения.
 
Но никаких препаратов обманутые пациенты не получили, вместо этого они задолжали банку сотни тысяч тенге. Большинство пострадавших - пенсионеры и малообеспеченные.
 
Оказалось, что претензии к руководству клиники есть не только у пациентов, но и у бывших работников. Они написали заявление на руководителя за невыплату заработной платы.
 
Как рассказал один из бывших сотрудников клиники, задержанные руководители учреждения имеют гражданство Кыргызстана и России. На время следствия подозреваемых поместили в СИЗО по постановлению суда.
 
Всего по Казахстану работало шесть таких клиник. Сейчас они все закрыты.
 
 

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