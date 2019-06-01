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Шымкент. 31 мая. Kazakhstan Today - Руководителей частной клиники в Шымкенте арестовали по подозрению в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Их заподозрили в мошенничестве, когда около 100 пациентов обратились в полицию с жалобой на руководство медицинского учреждения. По словам потерпевших, работники клиники обманным путем заставили их оформить на себя кредиты, пишет Otyrar.kz

Обманутые пациенты рассказывают, что им звонили из клиники и приглашали на бесплатную диагностику. Также горожан просили дать номера знакомых. После обследования медики назначали дорогостоящее, но, по их словам, очень эффективное лечение. В клинике работали и менеджеры банка, оформлявшие на месте кредиты для лечения.

Но никаких препаратов обманутые пациенты не получили, вместо этого они задолжали банку сотни тысяч тенге. Большинство пострадавших - пенсионеры и малообеспеченные.

Оказалось, что претензии к руководству клиники есть не только у пациентов, но и у бывших работников. Они написали заявление на руководителя за невыплату заработной платы.

Как рассказал один из бывших сотрудников клиники, задержанные руководители учреждения имеют гражданство Кыргызстана и России. На время следствия подозреваемых поместили в СИЗО по постановлению суда.

Всего по Казахстану работало шесть таких клиник. Сейчас они все закрыты.

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