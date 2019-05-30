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Шымкент. 28 мая. Kazakhstan Today - В Шымкенте 16 медицинских работников наказаны за неправильный диагноз, передает Kazakhstan Today.

Врачи клиники имени Орынбаева рассказали как себя чувствует пациентка, которая четыре месяца находилась на грани между жизнью и смертью из-за неправильно поставленного диагноза врачами, сообщает Otyrar.kz

Пациентка Песецкая А. находится в медицинской клинике имени Орынбаева, получает реабилитационное лечение по неврологическому заболеванию. Создан консилиум из числа сотрудников клиники, ассистента кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ имени Пирогова, к.м.н. Поповой и заведующей кафедрой неврологии, психиатрии и наркологии ЮКМА, к.м.н., доцента Жаркынбековой, а также заведующей кафедрой внутренних болезней МКТУ Шагиевой. Проведена коррекция лечения... Состояние пациентки в динамике с улучшением, может самостоятельно присаживаться, двигать руками и ногами, аппетит хороший, прибавляет в весе", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

В ведомстве также рассказали о том, какие меры были приняты к тем врачам, которые не смогли диагностировать обычный аппендицит.

"Управлением здравоохранения проведено служебное расследование, приняты дисциплинарные меры взысканий сотрудникам городской Поликлиники №5, станции скорой помощи, Городской клинической больницы №1 (16 медицинским работникам, из них двое уволены). В данное время департаментом охраны общественного здоровья проводится служебное расследование", - сообщили в пресс-службе.

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