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В Алматы состоится концерт из цикла Годовой абонемент академического симфонического оркестра РК

07.06.2019, 08:52 7237
Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Сегодня, в 19.00, в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится очередной концерт из цикла Годовой абонемент Государственного академического симфонического оркестра РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Концерт пройдет в 19.00 в Большом зале. В программе: Ф. Шопен, Концерт для фортепиано с оркестром №1 e-moll, op. 11; Я. Сибелиус - Симфония №1 e-moll, Ор. 39.
 
Дирижировать будет Валентин Урюпин (Россия). Солистка - Гульнара Курамбаева (фортепиано). 
 

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