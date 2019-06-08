В Алматы состоится концерт из цикла Годовой абонемент академического симфонического оркестра РК

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Сегодня, в 19.00, в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится очередной концерт из цикла Годовой абонемент Государственного академического симфонического оркестра РК, передает Kazakhstan Today.

Концерт пройдет в 19.00 в Большом зале. В программе: Ф. Шопен, Концерт для фортепиано с оркестром №1 e-moll, op. 11; Я. Сибелиус - Симфония №1 e-moll, Ор. 39.

Дирижировать будет Валентин Урюпин (Россия). Солистка - Гульнара Курамбаева (фортепиано).

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