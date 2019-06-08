Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Дожди и похолодание ожидают казахстанцев в предстоящие выходные, передает Kazakhstan Today.

Глубокий и очень активный циклон с атмосферными фронтами был причиной дождей в большинстве областей Казахстана. На востоке и юго-востоке республики местами прошли сильные и очень сильные дожди. В предстоящие трое суток циклон и связанные с ним фронты будут перемещаться на восток, но по-прежнему вызывать кратковременные дожди с грозами, на востоке и юго-востоке местами сильные, и понижение температуры воздуха", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 8-10 июня 2019 года.

И только на западе, 9-10 июня на северо-западе с распространением антициклона будет без осадков, воздух здесь в дневные часы прогреется до плюс 28-33 градусов по Цельсию, местами до плюс 35-38 градусов по Цельсию.

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