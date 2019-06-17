Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником, передает Kazakhstan Today.
Поздравляю работников системы здравоохранения с Днем медика! Профессионализм, верность и преданность своей профессии, милосердие докторов позволяют людям вернуться к активной деятельности, а зачастую к жизни. Желаю всем работникам сферы благополучия, успехов и здоровья!" - написал президент РК в Twitter.
Напомним, в Казахстане День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.
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