Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником

Ранее со ссылкой на МИИР РК сообщалось, что руководитель управления по расследованию авиационных происшествий и инцидентов министерства Нурлан Жумасултанов покинул пост по собственному желанию и что причиной этого стало правонарушение его подчиненного Кетебаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.