Нур-Султан. 21 июня. Kazakhstan Today - В Комитете госдоходов предупреждают об опасности дешевой водки в пластиковых бутылках, передает Kazakhstan Today.

Водка в 5-литровых бутылях становится популярным товаром в РК. Примерная цена за 5 литров так называемой "колхозки" - всего 2500-3000 тенге, что почти в 3 раза дешевле минимальной розничной цены на водку. Вместе с тем требованием закона РК "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" и технических регламентов реализация алкогольной продукции в полимерной таре запрещена, сообщили в пресс-службе ведомства.

Хождение спиртосодержащих жидкостей в пластиковой таре обусловлено спросом на нее ввиду ее дешевизны. При этом о качестве такой продукции ее потребители совсем не задумываются. Есть ГОСТ, согласно которому для приготовления водки используется спирт высшей очистки, кроме того, перед розливом водка проходит двойную очистку и тяжелые вещества в своем составе не может содержать", - прокомментировал и.о. руководителя управления администрирования акцизов департамента контроля Комитета государственных доходов Заур Мейрамгазимов.

При этом он отметил, что в отношении "колхозки" термин "водка" вообще нельзя применить.





По результатам экспертизы, которую провел Институт судебных экспертиз по Алматы, в изъятых пластиковых емкостях содержалась водно-спиртовая смесь. Она не соответствует требованиям СТ РК ГОСТ Р 51355-2010 "Водки и водки особые. Технические условия" по содержанию этилового спирта (то есть крепость была менее 38%) и по превышению массовой концентрации сивушного масла. Здесь имеется большой вопрос по происхождению сырья для производства "колхозки", потому что, судя по результатам экспертизы, для ее приготовления используется некондиционный спирт. Последствия от употребления "колхозки" для здоровья человека трудно оценить", - предупредил представитель КГД.

Он также проинформировал, что, благодаря принятым КГД мерам по усилению контроля в отношении этилового спирта, реализуемого спиртовыми заводами, в том числе для производства лекарственных средств, оборот спиртосодержащих жидкостей в пластиковой таре в сравнении с прошлыми годами уменьшился. Проводятся и налоговые проверки по выявлению такой продукции. Например, в Алматинской области за прошедшие 5 месяцев текущего года органами государственных доходов в 10 районах изъято в общей сложности порядка 5 тыс. литров спиртосодержащих жидкостей в пластиковых бутылках. Возбуждено 75 административных дел в отношении индивидуальных предпринимателей, физических лиц, переданы в суды. В целом по Республике выявлена реализация водно-спиртовой смеси в количестве 50 095 литров.

Напомним, минимальные розничные цены на водку и крепкие ликероводочные изделия на 2019 год установлены в размере 1923 тенге за литр.

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