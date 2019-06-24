В Кокшетау воздали воинские почести участнику Великой Отечественной войны

"Останки гвардейца 23-й стрелковой дивизии Демченко Кирилла Семеновича, погибшего в кровопролитных боях под городом Старая Русса весной 1944 года, найдены в мае текущего года поисковым отрядом "Пирамида" у города Холм Новгородской области Российской Федерации", - сообщает областное управление внутренней политики.
Отряд проводит большую работу среди подрастающего населения по воспитанию патриотизма и гражданского долга. За три года бойцами данного поискового отряда "Поколение" найдены останки и установлены места захоронений более 100 участников Великой Отечественной войны. Все это время Кирилл Демченко числился без вести пропавшим, спустя 78 лет останки воина возвращаются на родную землю.
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев выразил благодарность командиру поискового отряда "Пирамида" Владимиру Советову, организовавшему возвращение останков солдата на родину.
Спасибо всем, кто делает нелегкую работу по поиску погибших солдат и офицеров, чей ежедневный кропотливый труд дает возможность безымянным воинам вновь обрести имя и вернуться на родную землю", - отметил Ермек Боранбаевич.
Напомним, в 2018 году накануне Дня Победы, в ходе поисковых мероприятий, проводившихся поисковым отрядом "Примирение" из Ленинградской области, были обнаружены останки уроженца Акмолинской области Абулкасыма Жаманбаева, считавшегося без вести пропавшим на фронте в феврале 1942 года. Акиматом была оказана необходимая поддержка, представители управления молодежной политики и родственники Абулкасыма Жаманбаева выехали в Санкт-Петербург и доставили его останки на родину для захоронения.
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