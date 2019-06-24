В Кокшетау воздали воинские почести участнику Великой Отечественной войны

Кокшетау. 22 июня. Kazakhstan Today - Cегодня, в день скорбной даты начала Великой Отечественной войны, у мемориала Славы в Кокшетау состоялась памятная акция "Ерлікке тагзым", посвященная возданию воинских почестей участнику Великой Отечественной войны, уроженцу села Острогорка Молотовского района (ныне село Улан Сандыктауского района), передает Kazakhstan Today.

"Останки гвардейца 23-й стрелковой дивизии Демченко Кирилла Семеновича, погибшего в кровопролитных боях под городом Старая Русса весной 1944 года, найдены в мае текущего года поисковым отрядом "Пирамида" у города Холм Новгородской области Российской Федерации", - сообщает областное управление внутренней политики.

Отряд проводит большую работу среди подрастающего населения по воспитанию патриотизма и гражданского долга. За три года бойцами данного поискового отряда "Поколение" найдены останки и установлены места захоронений более 100 участников Великой Отечественной войны. Все это время Кирилл Демченко числился без вести пропавшим, спустя 78 лет останки воина возвращаются на родную землю.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев выразил благодарность командиру поискового отряда "Пирамида" Владимиру Советову, организовавшему возвращение останков солдата на родину.

Спасибо всем, кто делает нелегкую работу по поиску погибших солдат и офицеров, чей ежедневный кропотливый труд дает возможность безымянным воинам вновь обрести имя и вернуться на родную землю", - отметил Ермек Боранбаевич.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства