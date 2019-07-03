Сильные дожди ожидаются сегодня на севере и северо-западе, пыльная буря - на юге Казахстана

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сегодня сохранится неустойчивая погода с дождями и грозами, усилением ветра, градом, шквалом, на северо-западе и севере - сильные дожди, на юге - пыльная буря, лишь на юго-востоке и востоке республики ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, усиление ветра местами до 15-20, порывы 23-28, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более, местами возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем 15-20, порывы 23-28, местами 30 метров в секунду и более, местами возможен град. В Костанайской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-25 метров в секунду, местами возможен град.

В Актюбинской области усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. В Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Жамбылской области днем местами шквал, усиление ветра до 18-23 метров в секунду, возможен град.

В Атырауской, днем Павлодарской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ветер 15-20 метров в секунду, в Мангистауской, днем в Западно-Казахстанской области местами возможен град.

В Алматинской, Жамбылской областях ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Костанайской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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