В Жетысу состоялся первый творческий слет журналистов "Шугыла"

Талдыкорган. 4 июля. Kazakhstan Today - Первый творческий слет молодых журналистов "Шугыла", организованный акиматом города Текели, региональной службой коммуникаций Алматинской области и общественным объединением "Союз молодых журналистов", состоялся в городе Текели Алматинской области, передает корреспондент агентства.

По словам организаторов мероприятия, проводимый впервые слет творческих новаторов планируют сделать традиционным, что позволит молодежи быть как можно активней и разносторонней.

Мы очень рады, что объединению молодых журналистов выпала возможность организовать такое мероприятие. Мы смогли лицезреть многогранность коллег, обогатились духовно. Все ребята талантливые и старательные, надеемся, что подобных слетов в регионе будет больше", - поделилась президент МОО "Союз молодых журналистов Алматинской области" Айгерим Сарымсакова.

Мероприятие было организовано в честь празднования Дня работников СМИ.

По приезду журналистов Жетысуского края встретил аким города Текели Бахтияр Унербаев. Он лично провел экскурсию по необычным местам моногорода. Первым пунктом посещения стал памятник ветеранам Великой Отечественной войны, где протекают реки Кора и Шажа. По словам акима, на стыке двух рек в дальнейшем планируется построить мост влюбленных.

Природа нашего края прекрасна. Есть возможность привлечения туристов, как местных, так и зарубежных. Я надеюсь, что в дальнейшем город Текели станет городом влюбленных. Место пересечения двух рек, как олицетворение соединения двух любящих людей, должно быть особенным. Для строительства романтического уголка, где молодые пары смогут закрепить чувства, повесив замки и загадав желания, мы будем привлекать инвесторов", - поделился Бахтияр Унербаев.

Не так давно для того чтобы Текели стал городом влюбленных, на вершине горы по инициативе акима была построена невероятно красивая смотровая площадка, которую также удалось посетить молодым журналистам.

После экскурсии была организована концертная программа. 6 команд соревновались между собой за звание самых креативных и творческих. Обладателями почетных третьего и второго мест стали команды городской газеты "Талдыкорган", "Акпарат айдыны" и областной газеты "Огни Алатау", "Каказские пленницы". А победа заслуженно была присуждена команде телеканала "Жетысу", "Эфирде Жетысу".

Всех своих коллег поздравляю с профессиональным праздником. Желаю творческих достижений, процветания в работе и успехов во всех начинаниях. Все команды выступили отлично. Мы и посмеялись, и потанцевали, насладились поэзией и даже пустили слезу при чтении монологов. Спасибо организаторам!", - поедлилась участница конкурса Меруерт Махмутжан.

После слета был организован праздничный дастархан. Журналисты провели день в творческой, наполненной креативом, юмором и хорошим настроением атмосфере.

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