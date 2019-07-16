В Минздраве РК рассказали, чем опасны смартфоны и планшеты для детей

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Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан рассказали, чем опасны смартфоны и планшеты для детей, передает Kazakhstan Today.

У младенцев могут наблюдаться задержка развития коры головного мозга, проблемы в восприятии окружающих людей, задержка речевого и общего развития, потеря концентрации внимания и гиперактивность.

Также возможно повреждение головного мозга у подростков, что может вызвать ухудшение памяти, потерю концентрации внимания, агрессивность, проблемы с социализацией.

Сообщается, что смартфоны и планшеты вызывают привыкание, зависимость и депрессивное состояние.

Кроме того, могут наблюдаться проблемы с физическим здоровьем - проблемы с весом, спиной, позвоночником, зрением, слухом и со сном.

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