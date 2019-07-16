В Алматы начали проводить обработку против саранчовых вредителей

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Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - В Алматы начались плановые мероприятия по борьбе с нестадными саранчовыми вредителями, передаёт Kazakhstan Today.

"В рамках профилактических мероприятий по защите зеленых насаждений, в период с 13 по 18 июля 2019 года, по границам города с Илийским, Карасайским и Талгарским районами Алматинской области будет проводиться "барьерная обработка" от саранчовых вредителей. Дезинсекция направлена на защиту зелёных насаждений от вредных организмов и предотвращения миграции насекомых на территорию Алматы", - сообщили в Управлении Предпринимательства и инвестиций города Алматы.

Работы будут проводиться в ночное время суток, с 00.00 до 06.00, в местах, способствующих миграции саранчовых на территорию города (пустыри, овраги, свободные участки, незаселенные людьми).

Вместе с тем сообщается, что используемые препараты разрешены для применения на территории РК и безопасны для людей, животных и птиц.

"Обработанные участки будут помечены сигнальными флажками и табличками. Рекомендуем жителям и гостям города, воздержаться от посещения мест, обозначенных сигнальными табличками и флажками", - отметили в ведомстве.

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