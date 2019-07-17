Алматы. 16 июля. Kazakhstan Today - Сбившему трех человек на остановке в Алматы водителю вынесен приговор, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ДТП произошло в марте 2019 года. В результате ДТП погибли две женщины.

По информации Almaty.tv , 32-летнего водителя приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Срок он будет отбывать в учреждении средней безопасности.

Кроме того, его также лишили права управления транспортными средствами на десять лет. В течение двух месяцев он должен возместить моральный ущерб супругам двух погибших женщин - по 2 миллиона тенге и моральный ущерб, пострадавшему мужчине - 500 тысяч тенге.

Ранее в Медеуском районном суде города Алматы обвиняемый рассказал, что ехал на автомобиле Toyota Corolla в нетрезвом состоянии и без водительских прав . По дороге на улице Татибекова он врезался в автомобиль. От столкновения улетел на автобусную остановку и сбил трех человек. Одна из женщин скончалась на месте происшествия, другая - в реанимации. Пострадавший мужчина поступил в больницу с переломом ноги.

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