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В Алматы взят под стражу водитель, сбивший трех человек на остановке

19.03.2019, 09:54 8479
В Алматы взят под стражу водитель, сбивший трех человек на остановке
С„РѕС‚Рѕ: inalmaty.kz
Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы взят под стражу водитель Toyota, который 16 марта сбил трех человек на остановке, передает Kazakhstan Today.
 
В результате происшествия одна пострадавшая скончалась в тот же день и еще одна женщина - 18 марта. 
 
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу. В момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.
 

Уголовное дело по факту гибели двух женщин в ДТП на пересечении улиц Татибекова и Коперника прокуратурой города взято на контроль, назначен процессуальный прокурор. Дело расследуется по статье 346, часть 5 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - проинформировали в ведомстве.

 

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