В Алматы взят под стражу водитель, сбивший трех человек на остановке

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Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы взят под стражу водитель Toyota, который 16 марта сбил трех человек на остановке, передает Kazakhstan Today.

В результате происшествия одна пострадавшая скончалась в тот же день и еще одна женщина - 18 марта.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы, подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу. В момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело по факту гибели двух женщин в ДТП на пересечении улиц Татибекова и Коперника прокуратурой города взято на контроль, назначен процессуальный прокурор. Дело расследуется по статье 346, часть 5 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - проинформировали в ведомстве.

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