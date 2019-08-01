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В Костанайской области намерены квотировать практику в госорганах и отправлять госслужащих на стажировку в частный сектор

31.07.2019, 16:28 7534
В Костанайской области намерены квотировать практику в госорганах и отправлять госслужащих на стажировку в частный сектор
Костанай. 31 июля. Kazakhstan Today - Госслужащие Костанайской области презентовали ряд проектов для выполнения президентской программы. Два из них в пилотном режиме начнут внедрять в этом году, передает Kazakhstan Today.
 

В нашем департаменте разработан и действует ряд проектов в рамках обозначенных президентом страны приоритетов формирования профессионального государственного аппарата. В их числе проект "Онлайн-собеседование", "Дистанционное наставничество", в этом году внедряем в пилотном режиме проекты "Сэтті бастама" и "Кэсіби аппарат - білікті маман", - сообщила пресс-секретарь департамента по делам госслужбы Костанайской области Аида Бажирова.

 

Сэтті бастама" - это проект профессиональной практики студентов вузов в сфере государственной службы. В рамках проекта предлагается принимать студентов на практику дифференцировано, но за счет отбора больше внимания уделять талантливой молодежи. 

 

Мы предлагаем госорганам дифференцированно принимать не более 30% студентов от штатной численности госоргана на практику. Таким образом мы комплексно и равномерно распределим мини-армию практикантов, временно снижая нагрузку на госслужащих. Мы ясно понимаем, о каком количестве студентов идет речь, это порядка 15 тыс. студентов (КГУ - 4118, КСТУ - 3918, КИНЭУ - 3415, ЧелГУ - 2715) ", - сообщил заместитель руководителя ведомства Ерлан Салыкбаев.

 
Процедуру в ведомстве намерены закрепить соглашениями между вузами и всеми госорганами. Главным условием этих соглашений станет обязательство государственных вузов направлять студентов на практику только в государственные органы, и лишь в исключительных случаях - в частный сектор.
 
Еще одна инициатива ведомства - проект "Кэсіби аппарат - білікті маман". Он предполагает сбалансированную и комплексную работу по стажировке служащих за пределами государственного аппарата, в бизнес-среде и корпоративном секторе. До 1 сентября в ведомстве намерены на этот счет достигнуть договоренности с крупными представителями бизнеса. 
 

В Костанайской области по итогам 1-го полугодия 2019 года прошли стажировку 87 служащих МИО, и лишь 6 служащих, или 6,9%, в частных компаниях. По результатам анализа установлено, что в нашем регионе опыт и содержание деятельности бизнеса госслужащими изнутри не изучаются. В свою очередь, президент страны отметил, что связь с реальными потребностями бизнеса зачастую отсутствует", - заявил Е. Салыкбаев.

 
В числе уже работающих проектов Е. Салыкбаев назвал проекты по наставничеству и онлайн-собеседованию. Также в качестве воспитательной меры департамент намерен запустить виртуальный музей - доску почета местной госслужбы и заложить в каждом районе области аллеи госслужбы. Одно из основных предназначений последней - церемония принятия присяги под открытым небом "Шынайы ант".
 

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