В Мангистауской области проанализировали соблюдение принципов меритократии при карьерном продвижении госслужащих

Актау. 8 августа. Kazakhstan Today - Руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета по этике Нургуль Жанназарова в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказала о внедрении принципов меритократии в регионе, передает Kazakhstan Today.

По словам Жанназаровой, сегодня институционально созданы все условия для объективного и транспарентного отбора и карьерного продвижения служащих.

Так, с 2016 года действует институт внутренних конкурсов, минимизированы внеконкурсные назначения, технические средства записи и институт наблюдателей обеспечивают прозрачность собеседований.

По поручению председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы нами была изучена ситуация в регионе по реализации принципов меритократии при карьерном продвижении служащих. Так, за отчетный период 2019 года на вакантные должности местных исполнительных органов назначены 127 человек, из них на руководящие должности 65 человек или 51,2%", - уточнила она.

По словам спикера, на руководящие должности местных исполнительных органов по принципу меритократии назначены 49 человек или 75,4%.

Во исполнение поручений президента Республики Казахстан, данных на встрече с общественностью Мангистауской области 12 апреля 2019 года касательно назначения местных специалистов на руководящие должности в регионе, сообщаем, из назначенных кандидатов по итогам общего конкурса 16 (84,2%) являются жителями Мангистауской области", - уточнила Жанназарова.

Из других регионов по результатам общего конкурса назначено два человека, из них один - после поручения президента. Отмечается, что при проведении конкурсов на указанные вакантные должности имелось по одному претенденту.

Доля назначенных на руководящие должности, не являющихся местными специалистами, с учетом всех этапов конкурсов составляет 4,6% или 3 единицы. Процессы собеседования всех конкурсов проходили с участием наблюдателей (100%). В соответствии с указанием президента Республики Казахстан руководством департамента вопрос назначения местных специалистов на руководящие должности взят на особый контроль", - сказала она.

Руководитель департамента также озвучила результаты социологических исследований среди служащих госорганов по определению уровня соблюдения принципов меритократии.

Анкетирование охватило 1748 респондентов. Из них государственные служащие местных исполнительных органов 931 человек, и территориальных подразделений центральных исполнительных органов 817 человек. Результаты анкетирования среди местных исполнительных органов Мангистауской области показывают, что 83,8% респондентов считают, что занимаемая ими должность на государственной службе вполне соответствует целям и ожиданиям, 16,2% респондентов хотели бы карьерного роста в соответствии со знанием и опытом. Выяснены причины неудовлетворенности на местах. Если 86,6% респондентов все устраивает, то 6,9% отметили отсутствие возможности карьерного роста и нарушение принципов меритократии. По мнению 5,2% респондентов, есть моменты, требующие улучшения. 1,3% отметили неуважительное отношение руководства", - информирует пресс-служба департамента.

В части карьерного роста поддержку положительно описывают 97,2% респондентов, не чувствуют никакой поддержки 1,4%, такое же количество опрошенных считает, что поддерживаются только избранные. 86% респондентов заявили, что о проводимых внутренних конкурсах самого государственного органа сообщается на общих собраниях и информация доводится до сведения коллектива, 5,6% отметили, что они не всегда в курсе, а 8,4% сообщили, что не участвовали из-за отсутствия проведенных конкурсов (вакантных должностей).

38,6% респондентов участвовали во внутреннем конкурсе самого государственного органа; 21,8% не участвовали, решив, что победители определяются заранее, 39,6% не изъявили желание", - отметили в ведомстве.

Во внутреннем конкурсе среди государственных служащих всех государственных органов приняли участие 25,8% респондентов. 20% из них считают, что победители заранее известны, а 54,2% не изъявили желание.

Проведенный анализ показывает, что имеются моменты, требующие улучшения в части соблюдения принципов меритократии, так как государственные служащие не всегда осведомлены о проводимых внутренних конкурсах самого государственного органа. По результатам анкетирования можно заметить элементы недоверия в прозрачности и честности проводимых конкурсов, о чем свидетельствуют отсутствие желания участия в данных конкурсах у 49,9% респондентов", - резюмировали в департаменте.

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