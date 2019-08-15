Список запрещенных предметов утвердили для школ Костаная

Костанай. 14 августа. Kazakhstan Today - Отдел образования Костаная официально утвердил перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования, передает Kazakhstan Today со ссылкой на alau.kz .

В список попали холодное и пневматическое оружие, газовые баллончики, а также предметы, которые их имитируют или могут быть использованы в их качестве. Вне закона в школах и колюще-режущие, метательные, ударно-дробящие предметы, пиротехника, наркотические и ядовитые вещества и даже неисправная фото- и видеоаппаратура. Перечень обширен. Полный список уже довели до организаций образования.

При этом, как уточнили в одной из школ города, досмотр учеников проводиться не будет.

Досмотра как такового нет. Только на месте, если ребенок начинает что-то демонстрировать либо как-то еще по-другому, если мы узнаем, то в этом случае, конечно, мы разбираемся", - отметила директор школы-лицея №2 Костаная Гульфия Дандыбаева.

Как сообщалось ранее, в феврале 2019 года на заседании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве обсудили рост числа жестоких драк и издевательств в подростковой среде. По итогам заседания Ерлан Сагадиев, занимавший тогда должность министра образования и науки, дал поручение утвердить перечень предметов, которые необходимо запретить вносить в школу , и предусмотреть ответственность родителей.

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