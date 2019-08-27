Бывшие преподаватели захватили общежитие университета КазНИТУ в Алматы

Алматы. 26 августа. Kazakhstan Today - В общежитии №5 КазНИТУ имени Сатпаева проживает 50 семей бывших сотрудников университета. Они препятствуют заселению первокурсников и баррикадируют вход, несмотря на судебное предписание о выселении, передает Kazakhstan Today.

В своё время прошлое руководство университета предоставило жильё своим работникам во временное пользование. После прекращения трудовых отношений они самостоятельно должны были освободить занимаемые помещения ещё много лет назад, но не сделали под разными предлогами", - сообщили в пресс-службе КазНИТУ.

Как пишет inAlmaty.kz , в 2019 году состоялось 16 судебных заседаний. Многим из жильцов было вынесено судебное решение в пользу КазНИТУ.

Тем не менее жильцы продолжают блокировать данные решения, добиваясь отсрочки любыми путями. К примеру, 21 августа планировалось заселить студентов-первокурсников в комнаты, где проживали бывшие сотрудники университета. Однако самозахватчики забаррикадировали вход, препятствуя заселению", - заявили в вузе.

Таким образом, порядка 250 первокурсников не могут заселиться в общежитие университета. Среди них есть дети из многодетных и неполных семей.

Ситуацию осложняет то, что общежитие с точки зрения требований противопожарной безопасности нуждается в ремонте. На счёт его закрытия есть предписание ДЧС, однако университет лишён возможности его выполнить из-за бывших сотрудников. В университете добавили, что некоторые из них даже не платят за проживание. Сумма долга составляет около 15 млн тенге.

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