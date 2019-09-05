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В КГД разъяснили правила ввоза автомобилей из Армении и Кыргызстана

04.09.2019, 16:30 7642
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Ввезенные из Армении и Кыргызстана автомобили признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов, автомобили из третьих стран можно временно ввозить на один год иностранным гражданам без уплаты каких-либо платежей. Граждане государств-членов ЕАЭС могут временно ввозить иностранные автомобили только при условии уплаты обеспечения, это так называемая финансовая гарантия также на один год. 
 
При этом в ведомстве отметили, что граждане Казахстана могут ввозить на территорию РК автомобили, растаможенные в Кыргызстане до 1 января 2014 года, и автомобили, растаможенные в Армении до 10 октября 2014 года.
 

Автомобили, растаможенные в Кыргызстане в период с 1 января 2014 года до 1 января 2020 года; в Армении - в период с 10 октября 2014 года до 1 января 2020 года признаются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем", - подчеркнули в ведомстве. 

 
В КГД пояснили, что указанные автомобили могут временно ввозиться на территорию Республики Казахстан только лицами, постоянно проживающими в Кыргызстане и Армении.
 
Между тем граждане, которые постоянно не проживают в Кыргызстане и Армении, могут ввозить указанные автомобили на территорию Казахстана в следующих случаях: 
 
  • после уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы сумм таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате по ставкам, указанным в приложении 2 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", и уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов; 

  • для авто из Армении - после 1 января 2023 года;
 
  • для авто из Кыргызстана - после 1 января 2025 года. 
 

Также необходимо отметить, что сегодня на рынке имеются автомобили, которые были ранее ввезены из Монголии и затем были незаконно поставлены на регистрационный учет в органах внутренних дел Казахстана. Такие автотранспортные средства считаются иностранным товаром, и по ним будут приниматься соответствующие меры. При покупке автомобилей рекомендуем гражданам проверять легальность ввоза автомобилей и проведения таможенной очистки путем обращения в территориальные органы государственных доходов", - заключили в пресс-службе.

 

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