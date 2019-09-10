Дожди пообещали синоптики в большинстве областей Казахстана в ближайшие дни

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Дожди пообещали синоптики в большинстве регионов Казахстана 10-12 сентября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Высотная барическая ложбина, по которой поступает холодный и влажный воздух с Урала, и связанные с ней атмосферные фронты по-прежнему будут влиять на погоду Казахстана. Поэтому в предстоящие трое суток дожди, на юге и юго-востоке с грозами, и температура воздуха ниже обычной для данного периода сохранятся в большинстве областей республики", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

При этом в северных, центральных и восточных районах при прояснении ожидаются заморозки до 3 градусов Цельсия. Лишь на западе республики сместившийся антициклон удержит погоду без осадков, а с его распространением на восток дожди прекратятся на юге и юго-востоке Казахстана.

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