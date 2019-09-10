Эрнар Курмашев назначен руководителем управления культуры Алматы

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Алматы Эрнар Курмашев назначен руководителем управления культуры города, передает Kazakhstan Today.

Э. Курмашев родился 18 декабря 1984 года. В 2006 году окончил КазНТУ имени Сатпаева, в 2009 году проходил стажировку в New York Film Academy. В 2007-2018 годы являлся руководителем, продюсером ТОО "Kazakhstan Computer Graphics", занимавшегося изготовлением 3D-анимации и визуальных эффектов. В 2015 -2019 годы - директор кинокомпании "Astana Film Fund". Выступил продюсером ряда современных казахстанских фильмов, сообщили в пресс-службе акима Алматы.

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