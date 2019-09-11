В Карагандинской области откроют "горячую линию" по вопросам трудового рабства

Караганда. 10 августа. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил создать "горячую линию" по вопросам трудового рабства. На неё смогут обращаться как сами жертвы, так и их близкие и родные, передает Kazakhstan Today.

Житель нашей области заявил, что его несколько лет держали в рабстве. Эту историю рассказали во всех СМИ. Это возмутительно. XXI век, а наши земляки попадают в такие условия. А обратившись в полицию, сталкиваются с равнодушием. Более того, полицейские едва ли не покрывают фермеров, скрывая такие факты", - цитирует Ерлана Кошанова пресс-служба главы региона.

Аким области потребовал от департамента полиции разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Глава региона заявил о необходимости проверить все фермерские хозяйства: кто в них работает и в каких условиях. В ближайшее время должна быть открыта "горячая линия". В её работе следует задействовать НПО и службу социальной защиты, отметил глава региона.

Ерлан Кошанов подчеркнул, что эта работа должна проводиться постоянно, а не в экстренных случаях - раз от раза. Ответственным по данному вопросу он назначил своего заместителя Серика Шайдарова. Дал срок до конца сентября, когда необходимо предоставить первый отчёт об исполнении поручений.

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