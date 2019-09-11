Назначен директор Школы политического менеджмента партии "Nur Otan"

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Директором Школы политического менеджмента партии "Nur Otan" стал Шынгыс Нурланов, передает Kazakhstan Today.

В рамках поставленной лидером "Nur Otan" Нурсултаном Назарбаевым задачи по "перезагрузке" партии и омоложению кадров Академия политического менеджмента партии преобразована в Школу политического менеджмента. Новым руководителем учреждения стал выпускник программы "Болашак" Шынгыс Нурланов, сообщает пресс-служба партии.

Перед новым руководителем Школы политического менеджмента поставлен ряд конкретных задач, в том числе усовершенствование подготовки партийных кадров через обучение практическим навыкам коммуникаций, разрешению конфликтов, медиации и другие.

Напомним, в ходе расширенного заседания Политического совета "Nur Otan" председатель партии поручил активнее привлекать к работе молодых казахстанских специалистов, отучившихся за счет государства в ведущих вузах мира.

Шынгыс Нурланов является выпускником Университета Вашингтона по специальности "политология" и магистром Назарбаев Университета по специальности "лидерство в сфере образования". Владеет казахским, русским, английским, турецким и арабским языками. В разные годы работал руководителем столичного филиала Республиканской физико-математической школы, консультантом Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, ведущим аналитиком по исследованиям менеджмента образования Информационно-аналитического центра МОН РК, экспертом Института общественной политики партии "Nur Otan", менеджером Центра международных программ "Болашак", преподавателем", - уточнили в пресс-службе.

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