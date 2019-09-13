Аким Акмолинской области проверил строящиеся объекты в рамках форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Кокшетау. 12 сентября. Kazakhstan Today - Вчера аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев в ходе рабочей поездки по городу Кокшетау осмотрел объекты транспортной инфраструктуры и ЖКХ, строящиеся в рамках подготовки к форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazakhstan Today.

По информации областного акимата, реконструкция дороги на проспекте Н. Назарбаева позволит разгрузить центральную часть областного центра. Здесь на двух перекрестках с улицами С. Жунусова и Абая ведутся ремонтные работы по улучшению дорожного покрытия и строительству 4-стороннего ответвления.





Руководитель региона раскритиковал подрядчиков за медленную работу, в результате которой жители и гости Кокшетау испытывают ряд неудобств.





"Весь город парализовали. Как будто вас это не касается. Нужно работать в оперативном режиме, становитесь в две смены", - сказал Ермек Маржикпаев, поручив в срок до 20 сентября проложить асфальт и открыть проезжую часть дороги на перекрестке проспекта Н. Назарбаева с улицей С. Жунусова.

Начата первая очередь строительства Набережной. Как сообщил аким города Амангельды Смаилов, уже завершена работа по отсыпке прибрежной зоны под новый мост через реку Кылшакты. На днях начнется этап работы буронабивных установок свай диаметром 1,5 метра, первые комплектующие уже поступили.

Кроме того, Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства магистральных инженерных сетей в микрорайоне Коктем, тепломагистрали на участке от городской котельной до улицы НПС, среднего ремонта дороги между микрорайонами Васильковский и Центральный..

В беседе с подрядчиками аким области, отметив значимость каждого объекта, обратил внимание на необходимость обеспечения качественного строительства.

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