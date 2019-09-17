Штормовое предупреждение объявлено в трёх областях Казахстана

Алматы. 16 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Актюбинской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

Вероятность шторма в Акмолинской и Костанайской областях составляет 90-95%, в Актюбинской - 85-90%.

Сообщается, что ночью и утром 17 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, ветер юго-западный, ночью местами 15-20, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

17 сентября в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 17 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 16 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, местами порывы 15-20 метров в секунду.

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