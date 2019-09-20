В Кызылорде прошла ХХІІ сессия областной Ассамблеи народа Казахстана

Кызылорда. 19 сентября. Kazakhstan Today - В кызылординском Доме дружбы состоялась ХХІІ сессия областной Ассамблеи народа Казахстана. На мероприятии обсудили проведенную секретариатом Ассамблеи работу, планы, а также вопросы социально-экономического развития региона, передает Kazakhstan Today.

В апреле с участием Первого Президента - Елбасы, председателя Ассамблеи Нурсултана Абишевича Назарбаева состоялось заседание XXVIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня "Формула мира и согласия: единство и модернизация", напомнили в пресс-службе акима Кызылординской области.

В ходе работы сессии Елбасы отметил: "В этом мире переменных величин есть одна постоянная, фундаментальная ценность - единство общества и межнациональное согласие". Также было поручено обеспечить слаженную и эффективную работу всех механизмов для сохранения стабильности в казахстанском обществе. В настоящее время в Кызылординской области ведется полноценная работа по реализации поручений Елбасы", - сказал глава региона Куанышбек Искаков на церемонии открытия сессии.

В пресс-службе напомнили, что на заседании правительства 28 мая был представлен, обсужден и утвержден Комплексный план социально-экономического развития Кызылординской области на 2019-2022 годы.

Основные его направления - промышленность, создание специальной экономической зоны на комплексе "Байконур", агропромышленный комплекс, развитие предпринимательства, жилищно-коммунальное хозяйство, экология, состояние водного хозяйства, социальная сфера и генеральный план города Кызылорды.

В результате реализации Комплексного плана объем валового регионального продукта будет увеличен до 2 трлн 62 млрд тенге. Вместе с тем перед нами стоит обозначенная главой государства задача из 10 пунктов, ориентированных на нужды страны", - отметил аким области.

Обеспечен рост инвестиций в экономику, строительство, ввод жилья и в сельское хозяйство. Для достижения роста экономического развития области реализуется стратегия диверсификации через индустриализацию экономики региона.

Стоит отметить, что в рамках программы "Экономика простых вещей" проводится работа по реализации 124 проектов на общую сумму 12,6 млрд тенге.

Также в 2018 году в регионе объявлено трехлетие развития массового предпринимательства. Таким образом, начата работа по развитию малого и среднего бизнеса.

Только за последние шесть лет объем ввода жилья увеличился в 2,5 раза. За это время в Кызылорде в эксплуатацию сдано 10 новых микрорайонов, 5 жилых комплексов, 361 жилой дом, около 8 тыс. человек получили жилье.

В частности, в текущем году в рамках проекта "Баламекен" за счет средств Фонда Болата Утемуратова на эксплуатацию сдали 100 домов. На эти работы было выделено 450 млн тенге.

Также на левобережье Сырдарьи строится новый город.

Сейчас Ассамблея народа Казахстана стала основой общественного согласия и национального единства. Ассамблея со дня создания, на протяжении более 24 лет, работает над развитием истории, культуры и общности языка. По инициативе областной Ассамблеи народа Казахстана было проведено 96 мероприятий различного формата. Например, в регионе был организован республиканский культурно-просветительский проект "Казактану". Следует отметить, что проект стартовал с Кызылординской области. Также при поддержке Ассамблеи администрация города Байконур организовала фестиваль национальных культур "Дружба народов", - указали в пресс-службе.

Секретариат областной Ассамблеи народа Казахстана осуществляет свою деятельность по нескольким направлениям: через областные этнокультурные и районные этнообъединения, советы общественного согласия и матерей, молодежное крыло и депутатскую группу при Ассамблее, кафедру "Ассамблеи народа Казахстана" и научно-экспертную группу, благотворительность, медиацию.

В соответствии с задачами, поставленными на XXI сессии в Кызылординской области, в районных центрах ведется работа по привлечению меценатов. С начала года при поддержке меценатов было организовано 798 благотворительных акций, 24794 людям была оказана помощь на сумму 270 млн 809 тыс. тенге.

В регионе работают областной, два городских, семь районных и 155 поселковых и сельских советов общественного согласия. На заседании Ассамблеи они рассматривают вопросы, волнующие местное население и выполняют функции общественного контроля.

Секретариат областной Ассамблеи народа Казахстана и Государственное коммунальное предприятие "Общественное согласие" аппарата акима области должны оказывать организационную и методическую помощь, постоянную поддержку этнокультурным объединениям. Со своей стороны, областной акимат окажет необходимую финансовую поддержку в проведении мероприятий и проектов, направленных на укрепление материально-технической базы Ассамблеи народа Казахстана, Дома дружбы, обеспечение мира и согласия в обществе. Также в 2020 году Ассамблея народа Казахстана отпразднует свое 25-летие", - сказал Куанышбек Искаков.

В ходе сессии аким области поздравил заместителя директора КГУ "Когамдык келісім" аппарата акима области Асылбека Тенелулы с 70-летним юбилеем и вручил ему почетную грамоту. Кроме того, благодарственными письмами акима области отмечены активисты этнокультурных объединений и молодежного движения "Жангыру жолы" областной Ассамблеи.

Завершая XXII сессию областной Ассамблеи, аким области поручил региональному центру "Рухани жангыру" и КГУ имени Коркыта ата совместно с областной Ассамблеей народа Казахстана и дальше продолжать реализацию культурно-просветительского проекта "Казактану", направленного на пропаганду казахской культуры, истории, философии и ценностей казахского народа. Кроме того, в поддержку общественных этнообъединений и советов общественного согласия акимам города и районов было поручено профинансировать проект через государственный социальный заказ.

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