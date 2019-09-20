Токаев предложил употреблять слово "кандас" вместо "оралман"

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев предложил отказаться от слова "оралман", передает Kazakhstan Today.

Как я говорил ранее, надо отказаться от слова оралман в отношении вернувшихся на историческую родину казахов в пользу термина кандас", - написал президент РК в Twitter.

По данным Минтруда и соцзащиты РК с начала 2019 года гражданами Казахстана стали более 10,7 тыс. этнических казахов , вернувшихся на историческую родину из соседних стран. Большинство новых граждан прибыли в нашу республику из Узбекистана - 48,5%. Странами исхода также являются КНР - 36%, Монголия - 6,2%, Туркменистан - 5,4%, Российская Федерация - 1,1%, Иран - 0,5% и другие.

Прибывшие этнические казахи обосновались в основном в Акмолинской (27%), Мангистауской (14%) и Жамбылской (9%) областях, а также в Нур-Султане (8,9%) и Шымкенте (8,5%).

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