Начальник местной полицейской службы Алматинской области отстранен от должности после размещенной на YouTube аудиозаписи

Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Начальник местной полицейской службы департамента полиции Алматинской области Марат Куштыбаев временно отстранен от занимаемой должности после размещенной на видеохостинге YouTube аудиозаписи, которая была направлена в МВД РК, передает Kazakhstan Today.

"Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева от 19 сентября 2019 года начальник местной полицейской службы департамента полиции Алматинской области временно отстранен от занимаемой должности, департаменту собственной безопасности поручено провести служебное расследование", - сообщили в пресс-службе МВД Республики Казахстан.

Ранее в YouTube была размещена аудиозапись с фото Марата Куштыбаева. На аудио мужчина с использованием ненормативной лексики критикует работу подчиненных.

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