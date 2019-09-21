Заморозки ожидаются этой ночью в северных областях Казахстана

Алматы. 20 сентября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.
По данным синоптиков, ночью 21 сентября в Северо-Казахстанской области на поверхности почвы местами ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем 21 сентября местами ожидается гроза, ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
В Акмолинской области ночью на поверхности почвы также ожидаются заморозки 1-3 градуса. Днем местами ожидается гроза, ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.
21 сентября в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем местами ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, ночью местами заморозки 1-3 градуса. Вероятность шторма составляет 90-95%.
В Мангистауской области завтра днем местами ожидается гроза, ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.
21 сентября в Атырауской области местами ожидается гроза, днем местами ветер северный, северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%.
В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 95-100%.
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