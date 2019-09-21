В Кызылорде проходит международное соревнование работников электроэнергетической отрасли

Кызылорда. 20 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в Кызылорде стартовало Международное соревнование профессионального мастерства среди персонала электроэнергетической отрасли государств СНГ, передает Kazakhstan Today.



В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан Абай Шангитбаев, председатель совета ветеранов энергетиков Казахстана Советхан Нурпеисов и аким области Куанышбек Искаков.



В соревновании приняли участие работники из семи стран: Румынии, России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана.



С приветственным словом выступил аким области Куанышбек Искаков, он пожелал участникам удачи.



"Кызылординская область является регионом, где переплетаются традиции прошлого и будущего. Это один из центров восточной цивилизации, где в будущем человечество начало освоение космоса. XVI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ - в нынешнем году нашли продолжение в нашем регионе. Выражаю благодарность Министерству энергетики Республики Казахстан и Электроэнергетической ассоциации за инициативу по возобновлению профессиональных соревнований на республиканском уровне. Энергетика играет крайне важную роль в экономике любой страны", - сказал аким области.



В первый день соревнований была организована ознакомительная выставка, которая продолжилась торжественной концертной программой.



Напомним, акиматом области разработана и утверждена Концепция развития энергетики в регионе, создан энергетический консорциум. В результате слаженной работы консорциума возросла эффективность взаимодействия энергетических предприятий региона.



За последние 6 лет были обновлены свыше 300 километров электросетей и около 90 подстанций. Это, в свою очередь, помогло обеспечить потребителей качественной электроэнергией и снизить затраты в сетях.



Нужно отметить, что соревнование проводится в этом году в 16-й раз и продлится с 20 по 24 сентября. 25 сентября планируется участие гостей соревнования в запуске ракеты на космодроме Байконур.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства