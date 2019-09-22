В Костанайской области многодетные семьи заселяются в новые квартиры и дома

Костанай. 21 сентября. Kazakhstan Today - В Костанае и Лисаковске ключи от новых квартир получили многодетные семьи и другие очередники, передает корреспондент агентства.

Сегодня мы в рамках реализации государственной программы "Нурлы жер" сдаем новый многоэтажный 60-квартирный жилой дом. Вы видите, в последние годы у нас объемы жилья увеличились намного. В этом году в целом по программе "Нурлы жер" мы планируем сдать 330 тыс. квадратных метров жилья. Это на 10% больше по сравнению с 2018 годом, а по итогам 8 месяцев текущего года мы сдали 231 тыс. квадратных метров жилья", - сообщил утром в субботу на церемонии передачи ключей новоселам в Костанае аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Ключи от квартир получили 12 многодетных семей и 47 очередников.

Глава региона отметил, что в областном центре строится более 50% жилья всей области. В этом году появились новые микрорайоны: Юбилейный и Аэропорт, приступили к строительству еще двух микрорайонов: Береке и Кунай. Реализация жилья в них начнется в следующем году.

Самое главное - мы выдаем квартиры многодетным семьям. Вы знаете, на съезде партии Nur Otan Елбасы дал поручение - данной категории людей помочь. Мы помогаем в двух направлениях: строим арендное жилье, помогаем через кредитное жилье, через "Жилстройсбербанк". Часть первого взноса мы берем на себя через специальные сертификаты. Кроме того, есть хорошие примеры, когда спонсоры за счет собственных средств помогают многодетным семьям… За три года мы должны решить проблемы многодетных семей. Также хочу отметить, сегодня 15 детей-сирот, которые долгие годы стояли в очереди, тоже получают новое жилье", - добавил Мухамбетов.

Пример спонсорской помощи многодетным аким области оценил, посетив дом, который построил своей сотруднице директор ТОО "Сыл" Гагик Овнанян. Узнав о том, что обладательница подвески "Куміс алка" проживает в аварийной землянке, он сравнял жилище с землей и построил на его месте новый дом.

Она работает на предприятии техничкой. Пришли, увидели, как живет, и решили помочь. Благодаря акимату, переселили ее на 4 месяца в общежитие и построили за это время новый дом. Помогаем и будем другим помогать, начали отсюда. Дай, Бог, чтобы у нас работа была - будет возможность помогать", - отметил Овнанян.

У Жанны Бергеновой пятеро детей, в аварийном доме площадью около 22 квадратных метров она прожила около 5 лет. Новый дом в три раза больше, оборудован теплым полом, спонсор полностью его меблировал и поставил всю необходимую бытовую технику. Аким области, в свою очередь, также сделал подарок и ознакомился с условиями проживания.

Добавим: накануне в Лисаковске Мухамбетов в ходе рабочей поездки также принял участие в торжественной церемонии вручения ключей от квартир. В этом городе, впервые за годы независимости, был построен пятиэтажный 60-квартирный дом. Ключи от новых квартир, кроме состоящих в очереди на получение жилья учителей, госслужащих и детей-сирот, получили 10 многодетных семей, а также 10 врачей, прибывших на работу в Лисаковск.

В текущем году для обеспечения жильем многодетных семей Костанайской области из республиканского бюджета выделено 900 млн тенге для строительства и приобретения 107 квартир: 487 млн тенге на приобретение 58 квартир (50 квартир в Костанае, 8 квартир в Костанайском районе); 413 млн тенге на строительство 49 квартир (30 квартир в Рудном, 19 квартир в Лисаковске). В настоящее время приобретено 28 квартир (20 квартир в Костанае, 8 квартир в Костанайском районе).

На 2020 год запланировано приобретение 170 квартир для обеспечения жильем многодетных семей Костанайской области из республиканского бюджета на сумму 1,4 млрд тенге.

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