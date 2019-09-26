Токаев поручил разобраться с арестом врачей в Алматы после смерти пациента

Нью-Йорк. 25 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится в Нью-Йорке, прокомментировал в Twitter публикации СМИ об аресте врачей в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Находясь в Нью-Йорке, прочитал обращения медицинской общественности по поводу задержания главврача и анестезиолога Алматинской 4-й горбольницы в связи со смертью пациента в Германии. Дал поручение разобраться согласно законодательству", - написал глава государства.

Он также сообщил, что администрация президента, Минздрав и аким Алматы держат данный вопрос на контроле.

Напомним, главного врача городской больницы №4 Каната Тезекбаева и врача этой больницы Аскара Тунгушбаева арестовали на два месяца после смерти в Германии пациента - сына начальника департамента полиции Алматы. До перевода в Германию он был прооперирован в горбольнице №4 Алматы. После ареста появилось открытое обращение к президенту супруги Каната Тезекбаева, а также врачей, вступившихся за коллег.

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