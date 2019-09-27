Димаша Кудайбергена внесли в школьную программу Казахстана

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - Димаш Кудайберген появился на страницах казахстанских учебников, передает Kazakhstan Today.

Популярность молодого исполнителя уже несколько лет набирает головокружительные обороты. Да такие, что по всему миру активно продают вещи с изображением талантливого вокалиста, сообщает Первый канал "Евразия".

Партию новых учебников по казахскому языку для 10 классов в школе-гимназии №30 Нур-Султана получили меньше месяца назад. По словам учителей, когда нашли задания, связанные с популярным исполнителем Димашем Кудайбергеном , были приятно удивлены.

Очень обрадовалась, долгое время мы не могли привести пример современника. Димаш в данное время является кумиром наших детей, подрастающего поколения", - сказала учитель казахского языка школы-гимназии №30 Асыл Абельдинова.

Аллея Димаша, открытая на территории этой же столичной школы, уже давно стала местом паломничества поклонников артиста. Фанаты Димаша Кудайбергена, приезжавшие в столицу со всего мира, дарили школе различные мелочи. Здесь и магниты, значки, брелоки и даже шампунь польского производства. Причем, все - с изображением звезды, которая и сама на днях посетила школу. Здесь в честь Димаша открыли именной уголок и читальный зал, на книжных стеллажах которого можно найти сборник стихов казахстанской поэтессы, посвященных, конечно же, его творчеству.

В Китае, к слову, Димаша тоже "проходят" в школах. В учебнике для старшеклассников описывается биография исполнителя, а ниже ученикам предлагают ответить на вопросы о звезде: чем он увлекается, кроме музыки, и в каком возрасте начал заниматься плаванием.

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