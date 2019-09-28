Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Похолодание на всей территории Казахстана пообещали синоптики 28-30 сентября, передает Kazakhstan Today.

Холодные атмосферные фронты, медленно перемещающиеся через Казахстан, уже вызвали осадки и понижение температуры воздуха до заморозков в западных и северных областях республики. А в выходные дни под их влиянием и на остальной территории Казахстана ожидаются местами дожди и похолодание, в центре и на востоке ночная температура понизится до минус 1-5 градусов Цельсия, сообщили в "Казгидромете".

На юге и юго-востоке республики после 30-градусной жары в понедельник столбики термометров днём покажут только плюс 12-18 градусов.

Кроме этого, синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах страны.

29 сентября в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 30 сентября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег).

Ночью 29-30 сентября, 1 октября в Актюбинской, Костанайской областях, 30 сентября, 1-2 октября в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях, 1-3 октября в Восточно-Казахстанской области ожидается понижение температуры до 3-8 мороза.

Ночью 30 сентября, 1-2 октября в Кызылординской области местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

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