Заместителя акима Алматинской области Манзорова поместили в СИЗО

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Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова поместили в СИЗО, передает корреспондент агентства.

Господин Манзоров, заместитель акима Алматинской области, действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания", - сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в беседе с журналистами в кулуарах мероприятия в парламенте РК.

Бектенов добавил, что сейчас рассматривается вопрос о квалификации деяний задержанного.

Напомним, ранее информация о задержании Манзорова появилась в социальных сетях.

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