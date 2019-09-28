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Заместителя акима Алматинской области Манзорова поместили в СИЗО

27.09.2019, 13:26 15877
Заместителя акима Алматинской области Манзорова поместили в СИЗО
Фото: zakon.kz
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова поместили в СИЗО, передает корреспондент агентства.
 

Господин Манзоров, заместитель акима Алматинской области, действительно задержан. Мы это подтверждаем. В настоящее время он содержится в изоляторе временного содержания", - сообщил заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжас Бектенов в беседе с журналистами в кулуарах мероприятия в парламенте РК.

 
Бектенов добавил, что сейчас рассматривается вопрос о квалификации деяний задержанного.
 
Напомним, ранее информация о задержании Манзорова появилась в социальных сетях.
 

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