В субботу на большей части Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - Северный циклон с районов Карского моря будет продолжать оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди, на юго-западе республики - сильные дожди, передает Kazakhstan Today.

Местами по республике ожидается туман, ветер 15-25 метров в секунду, на юге - с пыльной бурей. На юго-востоке возможен град. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Северо-Казахстанской области порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. В Алматинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, возможен град. В Жамбылской, днем в Мангистауской, Актюбинской областях местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду, днем в Жамбылской области порывы 23 метров в секунду. В Туркестанской области местами ветер усилится до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами туман. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса. В Кызылординской, Туркестанской областях, в западной половине Жамбылской, на юго-западе и юго-востоке Карагандинской областей, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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