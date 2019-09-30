В Казахстане осужденным увеличили максимальный вес передачи и время телефонных переговоров

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане по поручению министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в учреждениях уголовно-исполнительной системы осужденным увеличили максимальный вес передачи и время телефонных переговоров, передает Kazakhstan Today.

"Согласно приказу министра от 13 сентября 2019 года "О внесении изменений в приказ от 17 ноября 2014 года №819 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы", осужденным максимальный вес одной передачи увеличился с 14 до 20 килограммов", - сообщили в пресс-службе КУИС.

Перечень и вес содержимого посылок, передач и бандеролей регистрируются в журнале учета выдачи посылок, передач, бандеролей, поступивших в адрес осужденных, и их вложений, форма которого указана в Правилах организации деятельности по осуществлению контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и производства досмотров и обысков.

Вместе с тем лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, продлили время на телефонные разговоры, в том числе с использованием видеосвязи при наличии технических возможностей с 09.00 до 21.00. Раньше они могли переговорить до 18.00. Переговоры осуществляются на основании письменной заявки осужденного на имя начальника учреждения либо лица, его замещающего, согласно очередности и графику", - уточнил исполняющий обязанности председателя КУИС МВД РК Тенизжан Джанибеков.

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