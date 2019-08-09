Глава МВД лично проверил условия содержания заключенных в скандально известной колонии в Алматинской области

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев по поручению президента РК проверил организацию деятельности колонии ЛА-155/8, расположенной в поселке Заречный Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

Во время визита в колонию министра сопровождали исполнительный директор Общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова, заместитель директора представительства Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной Азии Жанна Назарова, член национального превентивного механизма Игорь Мирошниченко, журналист Тохнияз Кучуков, доцент юридических наук, пенитенциарист Айдархан Скаков и член общественного совета МВД Рустем Хайдаров.

Министр провел обход отрядов и камер, где содержатся осужденные, и ознакомился с бытовыми условиями их содержания, а также вопросами оказания медико-санитарной помощи, организации питания и трудовой занятости.

В данной колонии на сегодняшний день содержится 737 осужденных. Количество трудоспособных осужденных составляет 426 человек, трудоустроены 243 из них (57%). На территории колонии функционируют 7 объектов малого и среднего бизнеса, в которых 119 осужденных занимаются изготовлением металлоконструкций, шлакоблоков и швейных изделий", - проинформировали в пресс-службе МВД РК.

Во время обхода общеобразовательной школы и профессионально-технического колледжа колонии министр интересовался качеством организации образовательного процесса, общественники ознакомились с перечнем обучаемых специальностей и состоянием материально-технического оснащения.

МВД повернулось лицом. Результаты работы видны невооруженным глазом: по всем ЧП незамедлительно принимаются меры. Никаких препятствий для работы гражданского общества нет", - резюмировал Игорь Мирошниченко. Он также внес ряд предложений по модернизации исправительных учреждений.

Совместно с представителями гражданского сообщества министр провел прием осужденных по личным вопросам. К нему обратилось 37 человек, в основном по вопросам режима содержания, уголовных дел, перевода по месту жительства и документирования.

После приема осужденных министр с членами гражданского общества обсудил все поступившие предложения. Было принято решение рассмотреть предложения о внесении изменений в ряд законодательных актов по упрощению и улучшению условий осужденных в местах лишения свободы. Также глава ведомства провел рабочее совещание с личным составом ДУИС Алматинской области, на котором особое внимание обратил на контроль за неукоснительным соблюдением прав осужденных и законодательства в сфере исполнения наказания сотрудниками колонии, а также рассмотрел результаты проверок чрезвычайной ситуации, имевшей место в учреждении", - проинформировали в ведомстве.

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