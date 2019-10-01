Алматы. 30 сентября. Kazakhstan Today - На участников митинга в защиту прав женщин в Алматы планировалось нападение, задержаны четыре человека, передает Kazakhstan Today.

"28 сентября 2019 года днем во время обеспечения охраны общественного порядка на санкционированном митинге в защиту прав женщин, который состоялся в сквере за кинотеатром "Сарыарка", сотрудниками полиции были задержаны четверо, пытавшихся совершить противоправные действия в отношении участников акции, у одного из них был обнаружен перцовый баллончик", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.

По информации полиции, данные лица были доставлены в управление полиции Ауэзовского района, где с ними проведена профилактическая и праворазъяснительная беседа о недопущении нарушений законодательства.

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