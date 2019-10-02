Забавный ритуал бурого медведя засняли фотоловушки в заповеднике Восточного Казахстана (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 1 октября. Kazakhstan Today - Забавный ритуал бурого медведя засняли фотоловушки в заповеднике Восточного Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника при помощи фотоловушек было зафиксировано интересное поведение хозяина тайги - бурого медведя. Учёные давно заметили, что медведи чешут спину об одни и те же деревья. Изначально считалось, что животных просто мучает зуд, но оказалось, что всё не так просто. Они идут след в след, чтобы подойти к одним и тем же деревьям, помечают их испражнениями, то есть ведут себя так же, как и многие другие звери", - написал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет.









Он добавил, что, если животное чувствует, что где-то поблизости есть другой самец, оно начинает чесать хребет о дерево, может даже кусать ствол, царапать его когтями. Таким способом медведи общаются со своими сородичами, демонстрируя силу и характер.

Лайфхак. Если в лесу увидели такие метки на деревьях, то знайте, что тут гуляет хозяин тайги - Миша!" - резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, пять бухарских оленей выпустили из адаптационного вольера в дикую природу Иле-Балхашского резервата. С момента их ухода с земель Прибалхашья прошло 100 лет. Животные были привезены в резерват из Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка. Подготовка оленей к выпуску в дикую природу заняла 8 месяцев, сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) в России.

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