Исчезнувшего в Казахстане 100 лет назад бухарского оленя вернули на историческую родину (ВИДЕО)

Талдыкорган. 25 сентября. Kazakhstan Today - Пять бухарских оленей выпустили из адаптационного вольера в дикую природу Иле-Балхашского резервата. С момента их ухода с земель Прибалхашья прошло 100 лет, передает Kazakhstan Today.

Животные были привезены в резерват из Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка . Подготовка оленей к выпуску в дикую природу заняла 8 месяцев. За это время животным предстояло привыкнуть друг к другу и сформировать стадо", - сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF) в России.





Отмечается, что в последнее время самки и самцы в вольере держались отдельными группами, однако у оленей в Центральной Азии уже начался гон и между самцами развернется настоящая борьба.

Первым всегда тяжело, оленям надо разобраться, где хорошие участки с кормом, где водопой, а ведь есть еще волки и даже браконьеры. Поэтому специалисты резервата при поддержке Всемирного фонда дикой природы планируют внимательно следить за перемещением первой группы. Для этого используются спутниковые ошейники, а в месте выпуска установлены фотоловушки и прикормочные площадки", - рассказал директор Центральноазиатской программы WWF России Григорий Мазманянц.

WWF отмечает, что больше 100 лет копыто бухарского оленя не ступало по Прибалхашской земле. И вот благодаря программе Всемирного фонда дикой природы олень вновь на своей исторической родине.

Вместе с тем, возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района - важный этап программы по реинтродукции туранского тигра, которую WWF России реализует вместе с правительством Казахстана.

Мы планируем выпуск нескольких сотен оленей в ближайшие 5-6 лет, именно поэтому первая группа так важна. Надо понять, насколько олени зависят от прикормочных площадок и насколько им комфортно в условиях Южного Прибалхашья, ведь за 100 лет многое изменилось. И нам вместе со специалистами Республики Казахстан, много предстоит сделать, чтобы вернуть первозданную красоту этих мест", - отметил Григорий Мазманянц.

До первой половины XX века бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района. В начале прошлого столетия этот вид исчез из фауны Южного Прибалхашья, а к середине века - и по Казахстану в целом. Сегодня животное занесено в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Казахстан.

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