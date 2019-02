Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - Discovery Channel снимет фильм о спасении оказавшихся на грани вымирания тигров, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане вот уже больше двух лет активно реализуется проект реинтродукции тигров: в рамках проекта уже появился долгожданный Иле-Балхашский резерват площадью более 415 тыс. гектаров, который станет домом для будущей популяции, а 11 января 2019 года открылся первый вольер для бухарских оленей. Возрождать вымерших туранских тигров планируется из ближайших "родственников" подвида - амурских тигров, сохранению которых в дальневосточном заповеднике "Бикин" посвящен новый проект Discovery Channel "Спасти тигра". Казахстанские зрители увидят фильм 31 марта", - сообщили в представительстве Discovery Channel.

Отмечается, что туранский тигр - один из вымерших подвидов наряду с навсегда исчезнувшими балийским и яванским. Его также называют каспийским и закавказским, поскольку обитал он на территории от Турции до западного Китая, в том числе на Кавказе, в Иране и Центральной Азии. Еще в начале XIX века насчитывалось примерно 10 тыс. туранских тигров, а уже во второй половине XX века подвид был полностью истреблен: последние документально подтвержденные случаи появления тигров на территории Средней Азии были зафиксированы в начале 1970-х годов. К таким катастрофическим результатам привела в первую очередь деятельность человека - бесконтрольное истребление тигров и уничтожение естественного ареала их обитания.

Чтобы вернуть тигров на территорию Казахстана, Всемирный фонд дикой природы (WWF) и правительство Казахстана подписали в сентябре 2017 года Меморандум о реализации программы восстановления тигра в Центральной Азии. Проект направлен на формирование в стране особо охраняемой природной зоны, воспроизводящей экосистему, пригодную для местообитания тигра. Помимо создания всех необходимых условий для жизни животных, предстоит также завезти в Казахстан и самих хищников - восстанавливать вымершую популяцию планируется из амурского подвида, поскольку он наиболее генетически близок к туранскому тигру. Однако краснокнижные амурские тигры и сами находятся под угрозой исчезновения: их осталось всего 540 особей", - отмечает Discovery Channel.

В поддержку амурских хищников Discovery, Inc. и WWF в 2019 году объявили о начале финансирования дальневосточного национального парка "Бикин", территория которого относится к одному из последних природных очагов обитания амурского тигра. До 31 декабря 2019 года планируется предоставить заповеднику $250 тыс. - эти средства, собранные в ходе совместной кампании с WWF, будут направлены на сохранение естественного ареала обитания хищников и развитие национального парка. Финансирование дальневосточного заповедника стало частью глобального проекта Project C.A.T.: Conserving Acres For Tigers (Сохранение акров для тигров), запущенного Discovery и WWF в 2016 году. Цель этой программы - удвоение числа тигров в дикой природе к 2022 году, и в рамках этой инициативы Discovery, Inc. уже инвестировал в сохранение 2 млн акров земли в Индии и Бутане.

"Глобус на логотипе Discovery как нельзя лучше символизирует, что забота о планете - часть нашего ДНК. Поэтому охрана и поддержка удивительных, но таких уязвимых созданий - это наша ответственность. Но просто говорить о проблеме недостаточно: необходимо действовать уже сегодня. В рамках проекта Project C.A.T. в партнерстве с WWF мы активно работаем над тем, чтобы удвоить мировую популяцию тигров в дикой природе к 2022 году. Мы гордимся тем, что удается исполнять наше обязательство по защите одного из самых величественных и находящихся под угрозой вымирания созданий в мире. Мы приложим все усилия, чтобы не позволить им исчезнуть навсегда", - прокомментировал генеральный директор Discovery, Inc. Дэвид Заслав.

По словам вице-президента Всемирного фонда дикой природы Джинетт Хемли, за последнее столетие мировая популяция тигров сократилась на 95%, однако благодаря сотрудничеству разных стран на правительственном уровне сегодня удалось привлечь к этой проблеме внимание широкой общественности. Следующие десять лет будут критически важными для этих уникальных животных.

Помимо финансирования охраны уязвимых видов, Discovery Channel стремится привлечь внимание широкой аудитории к глобальной проблеме критического сокращения популяции тигров - этот процесс настолько масштабен, что грозит в конечном счете обернуться экологической катастрофой. Новый проект "Спасти тигра" отправляется в уникальное путешествие по заповедным местам, чтобы попытаться дать ответ на вопрос, как человек довел тигров почти до полного исчезновения - и показать, как сегодня он пытается сохранить этих удивительных животных.

Режиссером проекта "Спасти тигра" выступил обладатель премии "Оскар" Росс Кауфман, а главными героями вместе с тиграми стали люди, посвятившие свою жизнь их изучению и спасению. Съемки проходили в двух крупных охраняемых природных территориях мира, где ведется активная работа по сохранению и увеличению популяции тигров. В национальном парке "Бикин" Приморского края защитой этих хищников занимается Павел Фоменко - руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России. Уже больше 20 лет он отправляется вместе с коллегами в опасные миссии по гуманному отлову, маркировке и освобождению тигров, спасает животных от браконьеров. Павел помогает группе по предотвращению конфликтов с крупными хищниками - вместе им предстоит отыскать на огромной территории двух тигрят, маму которых пришлось отловить раньше. В одиночку им просто не выжить.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства