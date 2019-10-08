Токмади рассказал, как Аблязов заказал убийство банкира Ержана Татишева

Фото: toppress.kz

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Осужденный бизнесмен Муратхан Токмади в эфире программы "Большая неделя" на телеканале "Хабар" рассказал, как Мухтар Аблязов заказал убийство банкира Ержана Татишева, передает Kazakhstan Today.

Токмади вышел на связь из колонии. Он сообщил, что со стороны Аблязова ему поступали угрозы.

"С его стороны были прямые угрозы, что сейчас спецслужбы занимаются, они знали практически все про наше общение. То, что мы встречаемся не только на охоте, но и в жизни общаемся очень хорошо. И практически он владел всей информацией. Угроза была моей семье, мне самому, что спецслужбы полностью владеют всей ситуацией, и если мы не договоримся, то (последует) закрытие, аресты или физическое устранение, либо проблемы с семьей", - сказал Токмади.

Кроме того, Аблязов предложил закрыть крупный банковский долг Токмади.

Это было при нескольких встречах. Он прекрасно был осведомлен о нашей дружбе, наших отношениях (с Татишевым). Говорил, что с ним Ержан неправильно поступил, переписал долю в банке, потом кинул его", - сказал он.

В ходе программы журналист Денис Кривошеев высказал предположение, почему иностранные власти не экстрадируют Мухтара Аблязова в Казахстан. По словам журналиста, его просто "выдаивают".

Как устроена европейская система, почему так выгодно удерживать политических экономических преступников? И в Англии, и в Европе их просто выдаивают, а когда у них заканчиваются деньги, тогда их уже передают", - сказал он.

По данным следствия, Аблязов в 2004 году, после освобождения из мест лишения свободы, за денежное вознаграждение в размере $4 млн нанял бизнесмена Муратхана Токмади для убийства председателя правления АО "Банк "ТуранАлем" Ержана Татишева. Таким образом Аблязов намеревался вернуть контроль над данным банком. 19 декабря 2004 года Токмади во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области застрелил Татишева из охотничьего ружья. После этого Аблязов возглавил указанный банк.

Суду над Аблязовым предшествовал процесс над Муратханом Токмади, который, будучи уже в заключении за вымогательство и незаконное хранение оружия, признался в убийстве банкира по заказу Аблязова. 16 марта Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил Токмади за убийство к 10 годам 6 месяцам лишения свободы

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства